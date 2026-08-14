Ракетная опасность объявлена в Ярославской области

В Ярославской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сообщение появилось в 10:22. Силовые ведомства и Минобороны ведут работу по отражению налета. Губернатор призвал жителей соблюдать спокойствие и предпринять стандартные меры безопасности.

«Если вы находитесь на улице — покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами»,— написал губернатор.

Учреждения региона продолжают работу в штатном режиме. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов введены в аэропорту Ярославля. Об этом сообщила Росавиация в 10:33.

Антон Голицын