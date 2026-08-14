После взрыва АЗС в Пятигорске нашли нарушения на двух других заправках

После взрыва на автозаправке в Пятигорске следователи выявили нарушения, представляющие опасность для жизни и здоровья людей, ещё на двух АЗС Ставропольского края, принадлежащих тому же юридическому лицу. Об этом сообщил заместитель руководителя следственного управления СК РФ по региону Сергей Сумароков.

Взрыв в Пятигорске произошел 16 мая при перекачке сжатого углекислого газа из газовоза в резервуар. Пострадали шесть человек, один из них скончался в больнице. На объекте нарушил правила противопожарного режима, что привело к утечке сжиженного углеводородного газа и детонации газовоздушной смеси. Директор АЗС не обеспечил своевременную диагностику неисправностей и не контролировал процессы отгрузки и приемки топлива. Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Директор сети АЗС арестован.

По фактам нарушений на двух других заправках возбуждены уголовные дела, в настоящее время проводятся экспертизы для оценки технического состояния этих объектов.

Мария Хоперская