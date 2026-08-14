Ночью в Севастополе отразили две атаки ВСУ, сбито 17 БПЛА

В Севастополе за минувшую ночь военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили две атаки со стороны ВСУ. Сбито 17 БПЛА, из них МОГами нейтрализовано 14 беспилотников. По словам главы города Михаила Развожаева, сильно пострадал многоквартирный дом, расположенный на улице Братьев Манганари.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В своем Telegram-канале губернатор Севастополя заявил, что по его поручению на месте происшествия сейчас работают спецслужбы, а также представители Гагаринского муниципалитета. Планируют отправить волонтеров, которые помогут с уборкой территории после атаки беспилотников. Отмечается, что сбитый беспилотный летательный аппарат сдетонировал рядом с домом: повреждены фасад, несколько квартир, а также автомобили, которые были припаркованы рядом.

В результате атаки беспилотников за медицинской помощью обратились три человека, среди них один ребенок. У них различные резаные раны. Одного пострадавшего госпитализировали.

Согласно информации спасательной службы Севастополя, в нескольких районах города из-за упавших обломков беспилотников были зафиксированы два небольших возгорания травы. Все они потушены.

Кроме того, специалистами установлены точечные повреждения в четырех многоквартирных домах и пяти частных. Жители сообщили о разбитых окнах и других повреждениях, на несколько участков упали фрагменты сбитых беспилотников. Повреждены девять автомобилей.

По данным Минобороны РФ, за ночь над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 553 беспилотных летательных аппарата. Беспилотники перехватили и ликвидировали над территориями Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Алина Зорина