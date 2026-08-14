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Житель Ставрополья получил 10 месяцев исправительных работ за осквернение Вечного огня

Ставропольский краевой суд вынес приговор по уголовному делу об осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Обвиняемый прикурил сигарету от пламени огня Вечной Славы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Подсудимый признал вину и в ходе заседания подтвердил мотивы и обстоятельства совершённого преступления. Изучив материалы и доказательства по делу, суд признал его виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

Мария Хоперская

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