Ущерб от незаконной добычи ископаемых на Ставрополье составил 16,8 млн рублей

В Ставропольском крае пресекли незаконный оборот природных ресурсов на участке Григорополисское отложение. Причиненный ущерб превысил 16,8 млн руб., сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По данным следствия, 47-летний руководитель коммерческой организации из соседнего региона в период с января по апрель 2026 года организовал схему незаконной добычи полезных ископаемых, действуя в сговоре с неустановленными соучастниками. Используя лицензию предприятия на пользование недрами, фигуранты превысили установленный годовой лимит добычи песчано-гравийной смеси в 50 раз: вместо разрешенных 280 кубических метров было извлечено и вывезено 14,3 тыс. кубических метров.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности соучастников.

Мария Хоперская