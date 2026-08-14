В Краснодаре утром 14 августа работают 78 АЗС

По состоянию на утро 14 августа в Краснодаре работают 78 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 доступен на 50 АЗС, АИ-95 — на 46, АИ-100 — на 9, дизельное топливо — на 72. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В сообщении говорится, что ситуация в течение дня меняется. На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо отпускается только в баки автомобилей.

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: трасса Краснодар—Кропоткин по направлению из Краснодара в хутор Ленина, Уральская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, возле станицы Елизаветинской, Кубанская набережная, Крупской; в сети АЗС «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ейское шоссе; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Новороссийская, Уральская, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС VP возле поселка Индустриального; в сети АЗС «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе; в сети АЗС Teboil: Московская, Российская, Сормовская, Красных Партизан, Новороссийская; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Восточный обход; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «КТК» на Александра Покрышкина; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС PNB: Монтажников, Шевченко; в сети АЗС «Сивнефть» на Уральской; в сети АЗС «Партнер» на Уральской; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября.

Еще 28 АЗС временно не осуществляют продажу топлива, 9 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Алина Зорина