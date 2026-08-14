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В Переславском районе в ДТП погибла 19-летняя водитель Omoda

В Переславском районе Ярославской области в результате ДТП погибла 19-летняя девушка. Авария произошла 13 августа в 13:35 на пятом километре автодороги «Обход г. Переславль-Залесский», сообщили в УМВД России по Ярославской области.

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Последствия аварии

Последствия аварии

Фото: УМВД России по Ярославской области

Последствия ДТП

Последствия ДТП

Фото: УМВД России по Ярославской области

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Последствия аварии

Фото: УМВД России по Ярославской области

Последствия ДТП

Фото: УМВД России по Ярославской области

Столкнулись автомобили Omoda и Hyundai. Водитель и пассажир Hyundai — мужчина 1978 года рождения и женщина 1975 года рождения — были госпитализированы.

Водитель Omoda, девушка 2007 года рождения, скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

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