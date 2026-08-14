В Центральном районе Сочи 14 августа пройдут учения с сиренами

14 августа с 09:30 до 11:00 на территории мясокомбината в Центральном районе Сочи пройдут учения с запуском локальных сиренно-речевых установок. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Учения пройдут на фоне сохраняющейся в Краснодарском крае беспилотной опасности. Ранее Министерство обороны России сообщило о ликвидации 553 беспилотников самолетного типа за период с 20:00 13 августа до 08:00 14 августа.

По данным ведомства, аппараты перехватили над Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской и Ленинградской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В Краснодарском крае сохраняются ограничения на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также о расположении военных и критически важных объектов. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность. Максимальный штраф составляет 300 тыс. руб.

Также жителям Сочи напомнили о возможности застраховать недвижимость и движимое имущество от рисков падения БПЛА и их обломков — в договоре важно проверить перечень рисков, лимиты, сроки и исключения, а также уточнить, покрывает ли полис последствия, квалифицированные как теракт или военные действия, сообщили в администрации. Для выплаты потребуются заявление, документы о собственности и подтверждение происшествия от компетентных органов. До фиксации повреждений ремонт начинать не следует, автомобили страхуются отдельным договором.

Мария Удовик