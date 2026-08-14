Ярославцев предупредили о новом усилении ветра 14 августа

В Ярославской области и Ярославле 14 августа прогнозируется усиление северо-западного ветра. Порывы могут достигать 14–19 м/с, сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области со ссылкой на данные Ярославского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центральное УГМС».

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Неблагоприятные погодные явления ожидаются местами в регионе в период с 00:00 до 21:00 14 августа. Ранее опубликованный прогноз обещал порывы до 18 м/с.

По оценке МЧС, сильный ветер может привести к повреждению линий электропередачи и связи, нарушениям работы коммунальных систем жизнеобеспечения, в том числе холодного водоснабжения, а также сбоям в работе транспорта. Кроме того, прогнозируется риск обрушения широкопролетных и аварийных крыш зданий, рекламных конструкций, башенных кранов и деревьев.

Антон Голицын