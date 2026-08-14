В Банке «Кубань Кредит» продолжается акция «6 месяцев бесплатного РКО»

Новые клиенты — предприниматели и юридические лица – могут открыть расчётный счёт онлайн и пользоваться обслуживанием без абонентской платы в течение полугода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: magnific.com Фото: magnific.com

Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 января 2027 года и распространяется на тарифные планы «Развивая бизнес», «Стандартный» и «Оптимум +».

Чтобы принять участие, достаточно перейти по ссылке, выбрать тарифный план, заполнить заявку онлайн и ввести промокод:

для тарифов «Развивая бизнес» и «Оптимум +» — БОНУС6;

для тарифа «Стандартный» — СКИДКА6.

После оформления заявки с клиентом свяжется менеджер для завершения процедуры.

Бесплатный период начинается с даты открытия счёта и включает месяц открытия (до конца месяца) плюс пять полных месяцев обслуживания.

Данная акция помогает снизить стартовые затраты на обслуживание, подать заявку дистанционно и выбрать удобный формат работы с одним из крупнейших региональных банков России.

Подробные условия акции — на сайте.

https://kk.ru

КБ «Кубань Кредит» ООО

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32

ОГРН 1022300003703, ИНН 2312016641