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В Банке «Кубань Кредит» продолжается акция «6 месяцев бесплатного РКО»

Новые клиенты — предприниматели и юридические лица – могут открыть расчётный счёт онлайн и пользоваться обслуживанием без абонентской платы в течение полугода.

Фото: magnific.com

Фото: magnific.com

Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 января 2027 года и распространяется на тарифные планы «Развивая бизнес», «Стандартный» и «Оптимум +».

Чтобы принять участие, достаточно перейти по ссылке, выбрать тарифный план, заполнить заявку онлайн и ввести промокод:

  • для тарифов «Развивая бизнес» и «Оптимум +» — БОНУС6;
  • для тарифа «Стандартный» — СКИДКА6.

После оформления заявки с клиентом свяжется менеджер для завершения процедуры.

Бесплатный период начинается с даты открытия счёта и включает месяц открытия (до конца месяца) плюс пять полных месяцев обслуживания.

Данная акция помогает снизить стартовые затраты на обслуживание, подать заявку дистанционно и выбрать удобный формат работы с одним из крупнейших региональных банков России.

Подробные условия акции — на сайте.

https://kk.ru
КБ «Кубань Кредит» ООО
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 32
ОГРН 1022300003703, ИНН 2312016641

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