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При реализации нацпроектов на Ставрополье похитили 28 млн рублей

При реализации национальных проектов на Ставрополье в 2026 году похищено порядка 28 млн руб. Об этом в интервью ТАСС Кавказ сообщил заместитель руководителя краевого следственного управления СКР Сергей Сумароков.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Схемы хищений в каждом из случаев различаются.

По всем выявленным фактам в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Следствие наложило арест на имущество фигурантов для возврата средств в бюджет.

Мария Хоперская

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