При реализации нацпроектов на Ставрополье похитили 28 млн рублей

При реализации национальных проектов на Ставрополье в 2026 году похищено порядка 28 млн руб. Об этом в интервью ТАСС Кавказ сообщил заместитель руководителя краевого следственного управления СКР Сергей Сумароков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Схемы хищений в каждом из случаев различаются.

По всем выявленным фактам в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Следствие наложило арест на имущество фигурантов для возврата средств в бюджет.

Мария Хоперская