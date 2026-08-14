При реализации нацпроектов на Ставрополье похитили 28 млн рублей
При реализации национальных проектов на Ставрополье в 2026 году похищено порядка 28 млн руб. Об этом в интервью ТАСС Кавказ сообщил заместитель руководителя краевого следственного управления СКР Сергей Сумароков.
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Схемы хищений в каждом из случаев различаются.
По всем выявленным фактам в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Следствие наложило арест на имущество фигурантов для возврата средств в бюджет.