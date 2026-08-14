После атаки БПЛА на Новороссийск разрушены восемь домов

В Новороссийске после атаки БПЛА 12 августа повреждены 185 домов, из них 36 многоквартирных. Восемь частных домов разрушены полностью. Такие данные были озвучены на выездном совещании по оперативной обстановке в городе, которое провели губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и прокурор Кубани Виктор Винецкий. О встрече сообщила пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Не менее 10 квартир требуют капитального ремонта. Владельцам полностью утраченного жилья предусмотрены выплаты на приобретение нового.

Всего от жителей Новороссийска поступило 404 обращения. В каждом районе работают комиссии, фиксирующие повреждения. Наибольшее число пострадавших объектов сосредоточено в Восточном и Приморском районах. В городской больнице остаются 12 пострадавших.

Глава города Андрей Кравченко сообщил, что в настоящее время оформляются документы для срочных выплат. Приоритет отдаётся инвалидам и семьям участников СВО.

«Ни один пострадавший и потерявший имущество человек не должен остаться без помощи»,— заявил губернатор Вениамин Кондратьев, добавив, что город постепенно возвращается к привычной жизни.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены.

Ранее сообщалось, что рабочие комиссии оценивают ущерб в жилых домах Новороссийска, поврежденных в результате атаки беспилотников. Пострадавшим предусмотрены федеральные и муниципальные выплаты в зависимости от ущерба имуществу и степени вреда здоровью.

Анна Гречко