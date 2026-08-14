Геленджик принял 2,3 млн туристов с начала 2026 года

За январь–июль 2026 года курорт Геленджик посетили 2,3 млн человек, из которых 1,7 млн составили организованные и неорганизованные туристы, а 597 тыс. — однодневные посетители и экскурсанты. Турпоток составил 94,5% от показателя аналогичного периода прошлого года, пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на главу города-курорта Алексея Богодистова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

По словам мэра, несмотря на вызовы сезона, ситуацию удается контролировать, однако первоначальный прогноз, вероятно, потребует корректировки.

«Сейчас мы понимаем, что значительного уровня снижения бронирований в ближайшей перспективе избежать удалось», — отметил господин Богодистов.

Крупные средства размещения загружены практически полностью. Особой популярностью пользуются отели, работающие по системам «ультра все включено» и «всё включено», а также объекты класса люкс категорий четыре и пять звёзд. Средняя заполняемость объектов экономкласса составляет 70–80%.

По данным мониторингов предыдущих сезонов, наибольшую долю гостей курорта составляли люди в возрасте от 25 до 34 лет — 26%, второе место занимала группа от 35 до 44 лет — 20%.

«Наш турист — молодой, трудоспособный россиянин, приезжающий на отдых с детьми. Именно формат семейного отдыха наиболее популярен в Геленджике»,— подчеркнул глава Геленджика..

С прошлого года для туристов открыт аэропорт Геленджика, что упростило логистику. В сезонах 2025–2026 годов заметно вырос сегмент автотуристов: крупные средства размещения оснащены охраняемыми парковками, места на которых в курортный период рекомендуется бронировать заранее.

В 2026 году на территории Геленджика действуют 26 автокемпингов общей емкостью порядка 3 тыс. мест. Для предпочитающих более комфортный отдых доступны глэмпинги и базы отдыха вдали от городских улиц и оживлённых трасс.

Анна Гречко