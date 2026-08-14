С 20:00 мск 13 августа до 8:00 мск 14 августа над Ставропольским краем уничтожили БПЛА. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Всего за указанный период над территорией России сбили 553 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. О работе ПВО отчитались в Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым.

БПЛА перехватили и над акваториями Черного и Азовского морей.

Мария Хоперская