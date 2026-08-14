В Самаре суд привлек к ответственности директора организации за продажу ветпрепаратов без лицензии

Арбитражный суд Самарской области вынес решение о привлечении к административной ответственности директора организации, реализующей товары для домашних животных. Должностному лицу общества назначено административное наказание в виде предупреждения. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд также принял решение об уничтожении препаратов, так как отсутствуют доказательства их безопасности. Всего изъято из обращения 8 единиц лекарственных средств для ветеринарного применения.

В мае в Самаре инспекция во время визита обнаружила, что ООО не имеет обязательной лицензии на ведение фармацевтической деятельности, но хранит для дальнейшей реализации лекарственные препараты для ветеринарного применения.

Визит инспекции был связан с фактом розничной торговли лекарственными препаратами для ветеринарного применения без лицензии, выявленным с помощью государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров «Честный знак».

Управление Россельхознадзора по результатам контрольного мероприятия возбудило административное дело по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и передало его на рассмотрение в суд.

Руфия Кутляева