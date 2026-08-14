Свердловчанина будут судить за убийство собаки в СНТ

Городской суд Верхней Пышмы рассмотрит уголовное дело 67-летнего пенсионера, обвиняемого в жестоком обращении с собакой по ч. 1 ст. 245 УК РФ, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемый прибыл на автомобиле Chevrolet Niva в СНТ «Звездочка» в Верхней Пышме. Там у одного из участков он выследил и выстрелил прямо из окна машины в собаку светло-бежевого окраса из гладкоствольного ружья. На стоны раненого животного, истекающего кровью, отреагировали местные жители, и отвезли его в ветклинику. Несмотря на лечение, собака вскоре скончалась.

Судебно-ветеринарная экспертиза подтвердила тяжелые травмы от огнестрельного оружия: оскольчатый перелом пятого грудного позвонка, множественные поражения правой лопатки и грудного отдела позвонка, с поражением спинного мозга.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину не признал и отрицал свое присутствие на территории садоводства в момент происшествия.

Ирина Пичурина