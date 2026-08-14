Два человека погибли в ДТП с «Ладой Ларгус» в Кировском районе Волгограда

В ночной аварии в Кировском районе Волгограда погибли два человека. Двое доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ночной аварии в Волгограде погибли водитель и пассажирка «Лады Ларгус»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области В ночной аварии в Волгограде погибли водитель и пассажирка «Лады Ларгус»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По предварительным данным, 14 августа в 02:16 «Лада Ларгус» под управлением 38-летнего водителя въехала в опору рекламного щита. Предположительно, мужчина не справился с управлением. ДТП произошло напротив дома № 2Б по ул. 64-й Армии.

В результате инцидента мужчина скончался от полученных травм в больнице. Пассажирка «Ларгуса» погибла на месте происшествия. Еще двое пассажиров госпитализированы. ГАИ Волгограда устанавливает обстоятельства ДТП.

Марина Окорокова