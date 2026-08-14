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В аэропортах Краснодара и Сочи сняли ограничения на полеты

В аэропортах Краснодара и Сочи отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные для обеспечения безопасности полетов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Обо всех изменениях в расписании авиакомпании проинформируют пассажиров по контактам, указанным в бронировании.

Рекомендуется следить за актуальной информацией о времени вылета на онлайн-табло аэропорта, на табло в залах обслуживания, а также по аудиооповещениям в терминалах.

Алина Зорина

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