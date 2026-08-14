Оренбургский суд может ужесточить меры для врача, осужденного за смерть пациента

Акбулакский районный суд рассмотрит вопрос о дополнении ограничений в отношении врача, признанного виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на тот же срок. Данные приводит пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Правоохранители обратили внимание на то, что осужденный нарушил порядок отбывания наказания — не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. В связи с этим в суд направлено представление о введении дополнительного ограничения: запрета покидать место постоянного проживания с 23:00 до 06:00, за исключением случаев, связанных с трудовой деятельностью. На данный момент материал подготавливают для принятия к производству и рассмотрения в суде.

Яна Вежлева