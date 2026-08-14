В Новороссийске перекупщики торговали бензином по 200 рублей за литр

В Новороссийске сотрудники полиции пресекли незаконную торговлю бензином АИ-95, сообщила пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах / Коммерсантъ Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Двое местных жителей — 21 и 24 лет — сбывали топливо на территории гаражного кооператива по 200 руб. за литр. В ходе проверки стражи порядка изъяли 200 л бензина.

На нарушителей составили протоколы по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ за предпринимательскую деятельность без регистрации. Материалы переданы в мировой суд, фигурантам грозит штраф.

Инцидент произошел на фоне бензинового дефицита в городе. По данным администрации, АИ-95 утром 13 августа реализовывали лишь 13 АЗС, причем без топливных карт приобрести его можно было только на 9 заправках, часть которых расположена в пригородах.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Ранее «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на администрацию города сообщал, что летом интенсивность движения на улично-дорожной сети может достигать 75 тыс. автомобилей в сутки, однако в текущем сезоне из-за топливного кризиса ситуация с заторами остается некритичной.

Анна Гречко