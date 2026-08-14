Суд отпустил из-под домашнего ареста владельца кафе «ЕвроАзия» под Волгоградом

Владельцу кафе «ЕвроАзия» в Камышине изменили меру пресечения на запрет определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Ранее предпринимателя Станислава Кима, в чьем общепите массово отравились посетители, поместили под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владельцу камышинского кафе «ЕвроАзия» смягчили меру пресечения

Фото: Яндекс Карты Владельцу камышинского кафе «ЕвроАзия» смягчили меру пресечения

Фото: Яндекс Карты

Мера пресечения в виде запрета определенных действий установлена Камышинским городским судом до 16 сентября. Ранее в отношении Кима было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).

По оперативным данным, посетители кафе «ЕвроАзия» отравились суши и роллами 8 июня 2026 года. После многочисленных обращений камышинцев в медицинские учреждения города Роспотребнадзор начал проверку кафе. Выяснилось, что сырье, полуфабрикаты и готовая продукция находились в одном месте, информация о замене масла во фритюрнице отсутствовала. У 16 сотрудников заведения не было в медкнижках отметок о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а менеджер-официант не прошел периодический медосмотр.

Региональный Роспотребнадзор сообщал, что по результатам эпидемиологического расследования после употребления продукции из «ЕвроАзии» заболели 32 человека. Из них у 23 выявлен сальмонеллез, в том числе у 9 детей. 18 июля все госпитализированные были выписаны из больниц. Работа кафе была приостановлена на 60 суток решением Волгоградского облсуда от 17 июня.

Марина Окорокова