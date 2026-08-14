Продажи машин в Дагестане снизились в полтора раза в июле 2026 года

Продажи новых автомобилей в Северо-Кавказском федеральном округе в июле 2026 года снизились на 21% в годовом выражении — в регионе зарегистрировано 3,7 тыс. машин. По итогам января–июля 2026 года реализовано 25,4 тыс. единиц, что на 16% меньше аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Автостат Инфо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Более 55% парка новых автомобилей в СКФО сосредоточено в Ставропольском крае. Дагестан занимает второе место с долей 12%, далее следуют Кабардино-Балкарская Республика — 9,8%, Северная Осетия — 9%, Чечня — 8%. Доля остальных регионов округа не превышает 5%.

В Ставропольском крае в июле продано 2,08 тыс. новых автомобилей — на 13% меньше, чем в июле 2025 года. За семь месяцев 2026 года в регионе зарегистрировано 13,3 тыс. единиц (-3%). Лидером продаж в крае стал АвтоВАЗ — 803 единицы (-14% к июлю 2025 года), второе место занял Haval — 181 автомобиль (+25%), третью строчку — Geely с 142 единицами (-13%). В пятёрку наиболее востребованных марок вошли также Tenet, который собирают в Калужской области, — 139 автомобилей и Changan — 124 единицы. Продажи прочих брендов в июле не превысили 100 штук.

В Дагестане в июле 2026 года продажи новых машин упали в полтора раза в годовом выражении — до 460 единиц. За январь–июль динамика сопоставимая: реализовано 3,7 тыс. автомобилей (-46%). Лидером среди марок остался АвтоВАЗ — 211 единиц (-56%), на втором месте Toyota — 43 штуки (-57%), тройку замыкает Kia — 34 автомобиля (+30%).

Мария Хоперская