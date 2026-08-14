«Спартак-Нальчик» вышел в третий раунд Кубка России, победив «Аланию»

«Спартак-Нальчик» обошел владикавказскую «Аланию» во втором раунде пути регионов Фонбет — Кубка России, отыгравшись с 0:3. Матч проходил в Нальчике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

На 87-й минуте хозяева сократили отставание, а в добавленное ко второму тайму время забили ещё дважды, сравняв счёт и переведя встречу в серию пенальти. В ней «Спартак-Нальчик» оказался точнее — 4:2.

В третьем раунде пути регионов нальчикский клуб встретится с астраханским «Волгарем».

Кубок России разделен на путь Российской премьер-лиги и путь регионов. На групповом этапе пути РПЛ команды проводят по шесть матчей: две лучшие из каждого квартета выходят в плей-офф, третья продолжает выступление в пути регионов. В пути регионов до плей-офф необходимо преодолеть шесть раундов. Действующим обладателем трофея является московский «Спартак».

Мария Хоперская