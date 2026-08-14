На фоне атаки БПЛА в Петербурге выросло число жалоб на мобильный интернет

Сервис Downdetector фиксирует рост числа жалоб на работу мобильного интернета в Сакнт-Петербурге с ночи 14 августа. К 07:00 количество обращений достигло 100.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число жалоб на сбои мобильного интернета в Петербурге выросло более чем вдвое

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Число жалоб на сбои мобильного интернета в Петербурге выросло более чем вдвое

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Резкий рост сообщений о сбоях произошел около полуночи. За последний час число жалоб увеличилось более чем в два раза — с 43 до 100.

Сбои фиксируются на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что губернатор региона Александр Дразденко объявил отбой беспилотной опасности. По его словам, за время атаки были сбиты 54 БПЛА. В порту Усть-Луга после атаки продолжается тушение возгорания. В аэропорту Пулково уже отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.

Матвей Николаев