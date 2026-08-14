В Петербурге 14 августа воздух прогреется до +21 градуса

В Санкт-Петербурге пятничное утро началось с солнечной и прохладной погоды. В 7:00 температура воздуха в городе составляла около +10 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге ожидается потепление до +24 градусов к воскресенью

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге ожидается потепление до +24 градусов к воскресенью

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 августа ожидается переменная облачность, осадков не будет. Днем ветер западный и юго-западный, умеренный. Воздух прогреется до +19…+21 градуса.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем начнет снижаться.

Солнце в Санкт-Петербурге взошло в 05:09, а зайдет в 20:55. Продолжительность светового дня составит 15 часов 46 минут.

В субботу температура существенно не изменится. В воскресенье станет теплее — до +22…+24 градусов, однако местами возможны дожди.

Матвей Николаев