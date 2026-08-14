Глава Ямала оценил новое оборудование территориального центра медицины катастроф

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в территориальный центр медицины катастроф поступило новое реанимационное оборудование. Губернатор Дмитрий Артюхов оценил технику, сообщили в окружном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Так, после запроса одного из медиков на аппарат для проведения непрямого массажа сердца «Арка» по поручению губернатора окружной департамент здравоохранения проанализировал потребность в таких аппаратах в СМП округа и закупил восемь единиц оборудования. Их получили бригады скорой помощи в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме, Муравленко, Тарко-Сале и Губкинском. Также по просьбам медиков были закуплены 16 средств связи — два базовых и 14 для машин скорой помощи. Они поступят в подразделение до конца августа.

«Современное оборудование помогает врачам действовать быстрее и эффективнее, а значит — спасать больше жизней. Наша задача — чтобы качественную, квалифицированную помощь своевременно получал каждый житель Ямала, где бы он ни находился: в городе, поселке или за сотни километров в тундре. В Год здоровья особое внимание уделяем оснащению медучреждений и созданию достойных, комфортных условий для работы наших медиков»,— прокомментировал Дмитрий Артюхов.

Кроме того, санавиация в Салехарде получила четыре портативных рентгена для проведения исследований на борту вертолета. Еще три аппарата будут в ближайшее время распределены в отделения в Тарко-Сале, Сеяхе и Тазовском. Им не нужно питание от розетки, поэтому с их помощью проводить диагностику можно в любом месте. С начала года медицинские работники санитарной авиации провели в небе 4 тыс. часов.

Ирина Пичурина