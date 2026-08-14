Подрядчики устраняют последствия ливня в ставропольских многоквартирных домах

В Ставропольском крае в 2026 году запланирован ремонт 225 крыш многоквартирных домов. Губернатор Владимир Владимиров поручил завершить работы до конца лета, до наступления осеннего сезона.

9 августа на регион обрушились шквальный ветер и ливни: за два часа выпало 75% месячной нормы осадков. После непогоды в краевой фонд капитального ремонта поступили жалобы жителей на залитие подъездов и квартир.

В домах, где фиксировались протечки, подрядчики к тому моменту уже обработали кровли праймером и уложили первый слой нового покрытия, однако внутренние водосточные системы еще не были заменены и не справились с аномальным объемом воды. Пострадали места общего пользования и квартиры на верхних этажах.

По условиям договора, подрядчик обязан устранить последствия причиненного ущерба либо возместить его. До урегулирования этого вопроса выполненные работы не могут быть приняты и оплачены. Подрядчик вправе восстановить повреждения самостоятельно или воспользоваться механизмом страхового возмещения.

Устранение последствий залития в местах общего пользования уже началось. Параллельно ведется актирование ущерба, причиненного собственникам жилья: фиксируются повреждения и обстоятельства их возникновения. После оформления документов материалы передадут в страховую компанию.

Мария Хоперская