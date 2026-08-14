Александр Моор поздравил жителей Тюменской области с днем рождения региона

Глава Тюменской области Александр Моор поздравил жителей с 82-й годовщиной со дня образования региона. Видеоролик с поздравлением он опубликовал в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор пожелал тюменцам всегда видеть возможности там, где другие видят лишь преграды, находить уникальные решения самых сложных задач, счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Кроме того, он пожелал вместе добиваться новых успехов и побед на благо Тюменской области и России. «История нашей страны не раз доказывала: когда мы вместе, для нас нет ничего невозможного. Сообща наши предшественники достигали амбициозных целей и одерживали великие победы. Мы, как и предыдущие поколения, знаем, что наша сила — в единстве, сплаве сибирского характера и таланте представителей десятков народов, для которых наш регион стал родным домом»,— сказал он.

Тюменская область с административным центром в Тюмени была образована 14 августа 1944 года путем разукрупнения Омской области и включения районов Курганской области. В состав нового субъекта вошли Остяко-Вогульский (в 1978 году переименован в Ханты-Мансийский) и Ямало-Ненецкий округа, которые вывели область на первое место по площади (более 1,4 млн кв. км) среди субъектов государства. В 1993 году ХМАО и ЯНАО получили статус равноправных субъектов РФ. Сегодня на территории Тюменской области (без округов) расположены пять городов, 21 район и 1,2 тыс. сельских населенных пунктов.

Господин Моор отметил сплоченность жителей в непростое для региона время. «Вызовы, которые мы переживаем в этом году, показали нашу главную черту: мы не пасуем перед трудностями, а объединяемся. Ищем неординарные решения нестандартных проблем. Спокойно, методично, плечом к плечу решаем их. Благодарю вас, земляки, за вашу силу духа, за труд и взаимопомощь»,— поблагодарил глава Тюменской области.

Ирина Пичурина