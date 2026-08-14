Саратовская область в зоне риска по лихорадке Западного Нила

Роспотребнадзор отнес Саратовскую область к регионам с повышенным риском заражения лихорадкой Западного Нила, сообщили РИА Новости. В списке также Курская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Самарская, Ульяновская области и регионы юга европейской части России.

Природные очаги лихорадки существуют в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Отдельные случаи заболевания регистрировали в центральной части страны и на Урале.

В 2025 году в Саратовской области выявили четыре случая: три в Саратове и один в Балаковском районе. Инфекция передается через укусы комаров и некоторых видов клещей. До 80% заболевших переносят вирус бессимптомно или по типу ОРВИ, но при поражении нервной системы возможны рвота, заторможенность и менингиальные симптомы.

Нина Шевченко