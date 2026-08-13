Астраханский губернатор назначил нового министра региональной безопасности

Мурат Гусалов назначен новым министром региональной безопасности Астраханской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Бабушкин, сообщили в минрегионбезопасности. Новый глава ведомства приступил к работе 13 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минрегионбезопасности Астраханской области Фото: Минрегионбезопасности Астраханской области

Господин Гусалов родился в 1974 году в Астрахани, более 25 лет прослужил в органах безопасности. Имеет статус ветерана боевых действий. Награжден медалями «За отличие в борьбе с терроризмом», «За участие в контртеррористической операции», а также медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью».

С ноября 2024 года министром региональной безопасности был Александр Тимофеев. Он покинул пост этим летом. Со 2 июня обязанности главы ведомства временно исполнял Владимир Панасюк.

Нина Шевченко