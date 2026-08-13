Рослесхоз обязали за три года провести таксацию леса под Волгоградом

Дубовский районный суд Волгоградской области удовлетворил иск природоохранного прокурора к Рослесхозу, признав бездействие федерального ведомства незаконным. Суд обязал агентство в течение трех лет провести таксацию лесов и спроектировать мероприятия по охране и защите насаждений на территории Волгоградского лесничества площадью 25,4 тыс. га, сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Проверка прокуратуры показала, что лесоустройство на этой территории не проводилось более 10 лет, последние работы выполнены в 1995 году. Защитные участки не выделены, хотя лесничество относится к зоне высокой интенсивности освоения лесов, где периодичность таксации должна составлять не более 10 лет, указано в акте суда от 29 июля.

В суде представитель Рослесхоза возражал против иска, ссылаясь на отсутствие финансирования, однако суд отклонил этот довод. Волгоградское лесничество расположено в Городищенском, Дубовском и Светлоярском районах. Устаревшие данные таксации не позволяют надлежащим образом планировать охрану и защиту лесов.

Нина Шевченко