В Севастополе задержали жительницу Сочи по подозрению в подрыве военнослужащего

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали россиянку, подозреваемую в подрыве военнослужащего Минобороны РФ по заданию украинских спецслужб. Задержанная — жительница Сочи, в 2025 году уже привлекалась к ответственности за дискредитацию ВС РФ, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Задержанная исполняла задание украинских спецслужб. Летом 2025 года Маргарита Реутт была признана виновной по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ) и оштрафована на 30 тыс. руб. Тогда она признала вину.

Утром 13 августа взрыв прогремел в сквере на Столетовском проспекте Севастополя. Находящаяся в урне бомба, эквивалентная по мощности 500 г тротила, взорвалась, когда мимо проходил заместитель командира отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ Роберт Шагеев.

Капитан 1-го ранга, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения, погиб на месте. До 2014 года он являлся командиром единственной украинской подлодки «Запорожье», а после того как поступил на службу в российский флот, был обвинен на Украине в госизмене.

Недалеко от места происшествия задержали 32-летнюю жительницу Сочи Маргариту Реутт. У нее нашли пульт, с помощью которого, вероятно, приводилось в действие СВУ. Во время допроса она, признавшись в нападении, заявила, что куратор, связанный с украинскими спецслужбами, обещал перевести ей на криптокошелек крупную сумму денег, а затем обеспечить документами, чтобы она могла покинуть Россию.

Сейчас задержанной грозит длительный срок за теракт и незаконный оборот взрывчатых веществ (ст. 205 и ст. 222.1 УК РФ).

Отмечается, что Маргарита Реутт жила в Сочи и в период с 31 августа по 14 сентября 2023 года и имела статус индивидуального предпринимателя. Видом деятельности ИП являлась работа туристических агентств.