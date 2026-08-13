Главные новости за 13 августа. Кавказ

Ставропольский край занял шестую позицию в рейтинге субъектов РФ с самыми низкими среднедушевыми доходами населения по итогам первого квартала 2026 года. Показатель в регионе составил 40,7 тыс. руб. В числе наиболее уязвимых по уровню доходов субъектов оказались республики Ингушетия и Тыва — они возглавили «антирейтинг» с результатами 24,7 тыс. руб. и 31,6 тыс. руб. соответственно. Третью строчку заняла Карачаево Черкесская Республика (34,1 тыс. руб.).

Открытый чемпионат России по пахоте пройдет 14–16 августа в Минеральных Водах. Соревнования состоятся на площадке МВЦ «Минводы ЭКСПО» и прилегающем поле. В чемпионате примут участие механизаторы более чем из 50 регионов России, а также представители других государств. Участники будут соревноваться в обработке почвы, оценивая качество и точность выполнения работ и мастерство управления сельскохозяйственной техникой.

В Дагестане задержаны судоводитель и организатор платных прогулок на катере. Они стали фигурантами уголовного дела, возбужденного после гибели женщины при столкновении маломерного судна со скалой в акватории реки Сулак. Следствие установило, что предприниматель организовал платные катания на маломерном судне вблизи села Старое Зубутли Казбековского района Республики Дагестан. При этом судном управлял человек, не имеющий права на управление маломерными судами.

В акватории Каспийского моря в районе Черных камней в Дагестане погиб шестилетний ребенок, который катался на гидроцикле. Об этом сообщило МЧС России. Сигнал о происшествии поступил в оперативную дежурную смену в 13:55. Спасательные подразделения два дня обследовали дно в районе происшествия.

Аграрии Ставропольского края завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, собрав 9,296 млн тонн зерна. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В прошлом году в регионе собрали рекордные 10 млн тонн зерна без учета кукурузы. Таким образом, в 2026 году урожай оказался примерно на 7% ниже прошлогоднего.