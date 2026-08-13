В Дагестане погиб шестилетний ребенок, катавшийся на гидроцикле

В акватории Каспийского моря в районе Черных камней в Дагестане погиб шестилетний ребенок, который катался на гидроцикле. Об этом сообщило МЧС России.

Сигнал о происшествии поступил в оперативную дежурную смену в 13:55. Спасательные подразделения два дня обследовали дно в районе происшествия.

Тело ребенка 13 августа обнаружили очевидцы и передали родственникам. В поисках были задействованы 30 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России — семь человек и три единицы техники.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Валерий Климов