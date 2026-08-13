Более 4 тыс. человек примет участие в фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге

На международном фестивале креативных индустрий, который пройдет с 25 по 30 августа в Екатеринбурге, ожидают свыше 4 тыс. участников из более чем 10 стран мира, рассказал на пресс-конференции директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор СОФПП Валерий Пиличев

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Директор СОФПП Валерий Пиличев

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На фестивале будет представлено несколько направлений: кино, мода, арт-индустрия и ИТ. Мероприятие пройдет в ККТ «Космос», кластерах «Домна», «Салют», «У Макаровского» и «Хлебозавод № 6».

На фестиваль приедет российский актер Юрий Колокольников, известный по фильмам «Мастер и Маргарита» и «Довод», а также сериалам «Игра престолов» и «Белый лотос». 25 августа в ККТ «Космос» он примет участие в главной пленарной дискуссии на тему «Поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации», а также расскажет о своем опыте работы в российской и зарубежной киноиндустрии.

В рамках трека «Мода» 25 августа в ККТ «Космос» состоится мастер-класс «Как создать свой неповторимый стиль» от стилиста и телеведущего, создателя бренда одежды Rogov, Александра Рогова, а 26 августа с его участием в креативном кластере «Домна» пройдет смол-ток о том, кто сегодня формирует стиль и как на этом зарабатывать.

Впервые Международный фестиваль креативных индустрий прошел в Екатеринбурге в 2023 году.

Эмма Ханнанова