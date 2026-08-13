Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Движение всех видов транспорта возобновили на участке Военно-Грузинской дороги между Владикавказом и селом Верхний Ларс в Северной Осетии. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

Проезд в обоих направлениях разрешен с 18:00 мск 13 августа до особого распоряжения. Движение на этом участке было приостановлено в 13:45 мск 13 августа. Причина ограничения в сообщении МЧС не уточняется.

Военно-Грузинская дорога проходит через Главный Кавказский хребет и связывает Северный Кавказ с Грузией. На российском участке она идет от Владикавказа через Дарьяльское ущелье к государственной границе. Международный автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс» расположен непосредственно на трассе и остается единственным действующим сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией.

Дорога имеет значение не только для пассажирского, но и для грузового сообщения. Из-за погодных условий и ограничений на отдельных участках движение по ней периодически приостанавливается, что может приводить к скоплению транспорта в районе границы.

Валерий Климов