Вечер Эдварда Радзинского, квартет Игоря Бутмана и «Динамо» в гостях у «Зенита»

Кинофильмы и спектакли, музыкальные фестивали и спортивные события, исторические экскурсии и авторские вечера: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из к/ф «Шербургские зонтики»

Фото: кинотеатр Michele Кадр из к/ф «Шербургские зонтики»

Фото: кинотеатр Michele

В кинотеатре Michele стартовала программа для настоящих романтиков. Она продлится до конца теплого сезона, и 15 августа здесь покажут кинофильм «Шербурские зонтики». Женевьева работает в семейном галантерейном магазинчике — продает зонты. Она влюблена в автомеханика Ги, и тот отвечает ей взаимностью. Но вскоре Ги забирают в армию и отправляют в Алжир. Расставаясь, влюбленные обещают ждать друг друга. Затем Женевьева узнает, что беременна, а вестей от любимого все нет, и девушка соглашается на брак с состоятельным и солидным мужчиной… Фильм совершил революцию в жанре мюзикла: в нем герои не произносят ни единого слова без музыки. Картина стала источником вдохновения для Дэмьена Шазелла на съемках ленты «Ла-Ла Ленд», а Грета Гервиг называет ее визуальным ориентиром для «Барби».

15 августа в Джаз-клубе Игоря Бутмана состоится концерт Алисы Вокс и Квартета Олега Бутмана. Алиса Вокс — российская певица, получившая широкую известность как харизматичная вокалистка группы «Ленинград», где она исполняла сольные партии и участвовала в провокационных и ярких музыкальных шоу. После ухода из коллектива в 2016 году Алиса развивает сольную карьеру, сочетая мощный вокал, сценическое обаяние и собственные музыкальные проекты. Олег и Наталья Бутман — звезды российского джаза, признанный бренд на мировой джазовой сцене, члены Московского союза композиторов, обладатели специальной премии журнала Billboard, послы российского джаза за рубежом. Музыканты выпустили восемь сольных альбомов, четыре из которых с авторской музыкой, а также шесть DVD живых концертов с мировыми звездами джаза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фонограф-Джаз-Бэнд

Фото: фестиваль «Летний музыкальный парк» Фонограф-Джаз-Бэнд

Фото: фестиваль «Летний музыкальный парк»

С 15 по 23 августа в Ботаническом саду Петра Великого пройдет фестиваль «Летний музыкальный парк. Август в Ботаническом», созданный дирижером Антоном Гаккелем и виолончелистом Дмитрием Ганенко.

Ботанический сад и организаторов связывает многолетнее сотрудничество: за это время здесь выступило большое количество звездных артистов и коллективов. Праздник музыки, который когда-то начинался с трех концертов с одинаковой программой, вырос до масштабного марафона со звездным составом артистов и программами самых разных жанров, от классики и джаза до литературных вечеров и эстрады.

15 августа фестиваль откроет программа золотых хитов «Сила джаза» «Фонограф-Джаз-Бэнда», коллектива под руководством народного артиста России Сергея Жилина. Один из самых успешных джазменов России продемонстрирует свое мастерство не только как джазовый пианист, но и как композитор. Сергей Жилин и оркестр «Фонограф-Джаз-Квинтет» представят музыкальную программу, в которой авторские инструментальные композиции маэстро сольются с композициями легенд современного джаза, таких как Чик Кориа и Билли Кобэм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Хозяйка Медной горы» в Театре музыкальной комедии

Фото: Театр музыкальной комедии Спектакль «Хозяйка Медной горы» в Театре музыкальной комедии

Фото: Театр музыкальной комедии

15 и 16 августа Театр музыкальной комедии представляет спектакль для семейного просмотра «Хозяйка Медной горы» на музыку Глеба Матвейчука. В основе постановки оригинальное либретто по мотивам знаменитых сказов Павла Бажова, выдающегося самобытного литератора, воспевшего богатства уральских недр, талантливых мастеров, достигших невероятных высот в обработке местных самоцветов. В спектакле, решенном по законам современного музыкального театра, юный зритель будет заворожен той самой сказкой, в которой есть и ложь, и намек. А зритель искушенный не останется равнодушным благодаря ярким характерам, острым сюжетным поворотам, эффектным танцам, фантазийному художественному решению и, конечно, музыке.

Постановку осуществил автор идеи, композитор и один из создателей либретто Глеб Матвейчук. За художественное оформление отвечал сценограф Сергей Новиков. Музыкальный руководитель и дирижер — лауреат Премии правительства РФ Алексей Нефедов.

16 августа на фестивале «Летний музыкальный парк. Август в Ботаническом» под кронами вековых деревьев будут звучать шедевры Рахманинова и Шумана в исполнении одного из самых именитых молодых петербургских пианистов, лауреата Международного конкурса имени Чайковского, обладателя президентского гранта, солиста Санкт-Петербургского дома музыки Ильи Папояна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старт велозаезда Tour de Russie в Царском Селе

Фото: Владимир Убушиев Старт велозаезда Tour de Russie в Царском Селе

Фото: Владимир Убушиев

Также 16 августа в Санкт-Петербурге впервые состоится этап велозаезда Tour de Russie: после стартов в Суздале и на всесезонном курорте «Игора» финал первого сезона пройдет в Пушкине вокруг дворцового комплекса ГМЗ «Царское Село». Участники стартуют у Екатерининского дворца и финишируют у Египетских ворот, преодолев одну из трех дистанций — 22, 46 или 95 километров. Вместе с сильнейшими любительскими велоклубами страны на старт выйдут корпоративные команды крупных российских компаний и индивидуальные участники из разных регионов России.

После двух этапов лидеры общего зачета — Игорь Петров (Москва, CoffeRiders) и Марина Летаева (Московская область, Impulse Team), чемпионка мира по шоссейным велогонкам среди любителей.

В этот же день, 16 августа, футбольный клуб «Зенит» встречает московское «Динамо» на «Газпром Арене». Главный матч тура — энергия трибун и эмоции, которые не передает ни один экран. Перед матчем болельщиков ждет концерт Тимы Белорусских, а кроме того, большая развлекательная программа: автограф-сессия певца; развлекательные площадки и мастер-классы; фудкорты с кухнями разных стран и детским меню; аквагрим, студии причесок и яркие фотозоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гольф-турнир Ladies & Gentlemen в клубе «Петергоф»

Фото: гольф-клуб «Петергоф» Гольф-турнир Ladies & Gentlemen в клубе «Петергоф»

Фото: гольф-клуб «Петергоф»

16 августа в гольф-клубе «Петергоф» состоится один из самых красивых и атмосферных турниров сезона — Ladies & Gentlemen. Это день, в котором гольф сочетается с элегантностью, летним настроением и красивыми традициями. Гостей ждет увлекательный парный формат Greensome, где важны стратегия, взаимопонимание и командная игра. Особую атмосферу создает элегантный дресс-код, а завершением турнира по традиции станет церемония награждения на борту корабля с панорамными видами на Санкт-Петербург.

Mamma Mia, Money, Money, Money, The Winner Takes It All и другие легендарные хиты ABBA прозвучат 16 августа со сцены Джаз-клуба Игоря Бутмана, возвращая самые светлые воспоминания и даря ощущение настоящего праздника. Искренние тексты, неповторимые мелодии и безупречная гармония голосов сделали эти песни по-настоящему бессмертными.

В этот вечер любимые композиции прозвучат в исполнении талантливых петербургских артистов Анастасии Сазоновой, Марины Илюньчевой, Антона Малинена и эстрадного оркестра под управлением Александра Козлова. Знакомые хиты зазвучат по-новому, сохранив все то, за что их полюбили миллионы слушателей по всему миру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьера моноспектакля «Наследили здесь!» в Театральном музее

Фото: Театр в Театральном музее Премьера моноспектакля «Наследили здесь!» в Театральном музее

Фото: Театр в Театральном музее

16 августа в Театральном музее пройдет премьера постановки Ксении Пещик «Наследили здесь!». Моноспектакль основан на реальных событиях, главная героиня — Федосья Дементьевна Барулина, уборщица Театрального музея, посвятившая ему более 30 лет жизни. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Из восьми сотрудников, работавших в музее в начале войны, к 42-му году остались лишь четверо: директор Шеффер, его помощник Жевержеев, главный хранитель Нотгафт и уборщица Барулина. Вскоре первых трех не стало. Федосья Барулина осталась главным и единственным сотрудником музея, его хранителем и блюстителем. Она должна была не только выжить, но и не растерять за это страшное время все то, что было сделано до нее, защитить и уберечь.

В спектакле Ксении Пещик, штатного режиссера Красноярского театра юного зрителя, зрители отправятся в путешествие во времени. Персонаж уборщицы-хранительницы становится даже немного мифическим и призрачным, ведь она знает всю историю музея и людей, по нему ходивших, и какие-то следы бережно хранит, а какие-то хочет стереть навсегда. Каждый ее рабочий день начинается и заканчивается одинаково: бытовой хаос необходимо разобрать, помыть и убрать. Но за этими бытовыми действиями стоит вся история музея и людей, которые здесь когда-то работали или бывали. Она же всегда была здесь и, возможно, остается прямо сейчас…

18 августа состоится музейно-пешеходная экскурсия «По следам англиканства в Петербурге. От музея к храму» — совместный проект Государственного музея истории религии и Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Экскурсия начинается в залах Музея истории религии, посвященных англиканской вере: там слушатели узнают о богослужебных традициях англиканства и осмотрят предметы из коллекции. Во время пешего перехода ознакомятся с историей англичан в Петербурге, узнают об английских гольф-клубах в Мурине, путешествии Льюиса Кэрролла по России и последнем визите королевы Елизаветы II в наш город. Завершается маршрут в здании бывшей Англиканской церкви Иисуса Христа — открытом в 2026 году Концертном зале на Английской набережной. Участники экскурсии перейдут от истории и теории к живому и наглядному разбору того, как был устроен этот храм, как здесь проходили богослужения, какие библейские персонажи и истории зашифрованы в убранстве зала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Квартет Игоря Бутмана

Фото: Джаз-клуб Игоря Бутмана Квартет Игоря Бутмана

Фото: Джаз-клуб Игоря Бутмана

20 августа в Джаз-клубе Игоря Бутмана выступит Квартет Игоря Бутмана. Более четверти века этот коллектив успешно представляет российское музыкальное искусство на главных джазовых фестивалях и сценах лучших концертных залов мира. В составе квартета выдающиеся российские музыканты: пианист и вокалист Олег Аккуратов, барабанщик Эдуард Зизак и контрабасист Николай Затолочный. Коллектив исполняет авторские произведения Игоря Бутмана, известные джазовые стандарты и пьесы российских композиторов в уникальных джазовых аранжировках.

21 августа программу фестиваля «Летний музыкальный парк. Август в Ботаническом» продолжат популярные советские кинохиты и эстрадные шлягеры в исполнении ВИА «Ленинградский патефон» и Санкт-Петербургского джазового оркестра под управлением Сергея Богданова. Виртуозы джаза Москвы и Петербурга представят программу песен, знакомых каждому по кинофильмам и старым граммофонным пластинкам и полюбившимся слушателям нескольких поколений. Прозвучат хиты Леонида Утесова, Клавдии Шульженко и многих других. Солистка – одна из самых ярких исполнительниц современной российской джазовой сцены Анастасия Лютова.

22 августа «Ганенко Бэнд» (Ganenko Band) представит в рамках фестиваля «Летний музыкальный парк. Август в Ботаническом» программу «Рок-хиты, неоклассика и любимые саундтреки». В аранжировках виртуозных музыкантов — виолончель, скрипка, клавиши, бас, ударные — под руководством виолончелиста Дмитрия Ганенко можно будет услышать легендарные мелодии Queen, Nirvana, Metallica, AC/DC, Deep Purple, Стинга и других культовых исполнителей, а также классику и киномузыку в оригинальных аранжировках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группы Dabro

Фото: ROOF FEST Группы Dabro

Фото: ROOF FEST

В этот же день, 22 августа, на ROOF FESTвыступает Dabro — одна из самых искренних и душевных групп современной сцены, в чьих песнях сочетаются жизненные темы и «качёвые» биты. На крыше ROOF FEST прозвучат уже ставшие легендарными «Юность», «На часах ноль-ноль», «Ты знаешь, мам» и другие хиты, которые многие знают наизусть.

23 августа выступлением легендарного «Терем-квартета» с программой «Лучшее» завершится фестиваль «Летний музыкальный парк. Август в Ботаническом». Публика услышит самые яркие хиты из обширного репертуара ансамбля. В «Лучшее» входят обработки классики, от Баха до Пьяццоллы, киномузыка, джазовые фантазии в собственных аранжировках, а также авторские композиции «Терем-квартета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авторский вечер Эдварда Радзинского

Фото: организаторы мероприятия Авторский вечер Эдварда Радзинского

Фото: организаторы мероприятия

24 августа в концертном зале «Колизей» состоится авторский вечер Эдварда Радзинского. Вечер, у которого нет сценария — кроме истории. Иногда важно не знать заранее. Потому что история, рассказанная по плану, похожа на лекцию. Но история, которая рождается на сцене, — это встреча. Авторские вечера Эдварда Станиславовича именно такие — без объявленных тем и заранее заданных маршрутов: только живая мысль, память, интонация. И зал, который становится соучастником исторических событий. В этот раз — заключительный вечер из цикла «Голоса сквозь столетия» в Петербурге. Особое настроение и попытка услышать, как прошлое говорит с настоящим. Каждый вечер становится разговором, который невозможно повторить. И невозможно воспроизвести потом.

Подготовила Светлана Куликова