Главные новости за 13 августа. Сочи

Андрей Прошунин усилил контроль за безопасностью на АЗС Сочи. Ситуация в городе остается напряженной, но стабильной. Операторы соблюдают суточные нормативы. Запасов достаточно для минимального потребления при заправке транспорта юридических и физических лиц.

В Сочи 14 августа с 9:30 до 11:00 на территории мясокомбината в Центральном районе пройдут учения с запуском локальных сиренно-речевых установок.

В августе нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска «Адлер» достигла максимальных значений. Через границу с Абхазией ежедневно проходят около 10 тыс. легковых автомобилей, более 300 автобусов и свыше 55 тыс. человек. На фоне роста потока на пункте регулярно образуются заторы.

В Сочи 13 августа по состоянию на 10:00 работают 52 автозаправочные станции. Бензин АИ-100 доступен на семи АЗС, АИ-95 — на 25, АИ-92 — также на 25. Дизельное топливо продают на 36 заправках, сжиженный газ — на 12.