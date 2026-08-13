В центре Воронежа увеличат этажность бизнес-центра на улице Свободы

Администрация Воронежа утвердила документацию по планировке территории в Ленинском районе — на участке площадью 2 га, ограниченном улицами Свободы, Станкевича, Большой Стрелецкой и переулком Старинным. Документ предполагает реконструкцию бизнес-центра на улице Свободы, 21 за счет увеличения этажности здания до пяти-девяти этажей. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Петрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации публичной кадастровой карты, сейчас в здании с подземной парковкой пять этажей — три надземных и два подземных. Планируемая площадь застройки составляет 2,3 тыс. кв. м, суммарная поэтажная площадь — 13,2 тыс. кв. м, общая площадь здания — 17,4 тыс. кв. м. Объект расположен на участке площадью 4,6 тыс. кв. м с видом разрешенного использования «Деловое управление». Проектом предусмотрено 186 парковочных мест, из которых 150 — в двухэтажном подземном паркинге. Процент застройки участка составит 50% при максимально допустимых 70%, озеленение — 10% от площади участка.

Заказчиком проекта выступило московское ООО «Агроинвест недвижимость», входящее в ГК «Агроинвест», связанную с семьей бывшего топ-менеджера «Лукойла» Сергея Кукуры. Проектную документацию подготовил подведомственный мэрии «Архитектурно-градостроительный центр».

По данным «Яндекс. Карт», в бизнес-центре расположены офис «Агроинвеста», центр «Мой бизнес», туристический инфоцентр Visit Voronezh и Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области (ранее принадлежал региональному минпредторгу и областной торгово-промышленной палате, сейчас собственники скрыты).

Работы планируется провести в один этап. Максимальный срок завершения реконструкции — четвертый квартал 2033 года. Снос объектов капитального строительства не предусмотрен.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что ко второму кварталу 2027 года в Воронеже планируется построить частную медицинскую клинику с центром диализа в Ракетном переулке. С июля 2025 года на этом месте возводится двухэтажное нежилое здание площадью 1,3 тыс. кв. м.

Мария Свиридова