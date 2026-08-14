В Черноземье 15 августа ожидается теплая погода, до +23°C

В субботу, 15 августа, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от +13°C до +23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +16°C, днем поднимется до +23°C, вечером опустится до +20°C, а ночью будет +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +16°C, днем воздух прогреется до +21°C, вечером ожидается +19°C, а ночью температура сохранится на уровне +15°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром ожидается +16°C, днем — +22°C, вечером — +20°C, а ночью — +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +15°C, днем поднимется до +21°C, вечером будет +18°C, а ночью — +14°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром ожидается +15°C, днем — +21°C, вечером — +19°C, а ночью — +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром будет +15°C, днем — +19°C, вечером — +17°C, а ночью — +13°C. Ветер до 5 м/с.

Денис Данилов