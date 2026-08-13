В Татарстане представили ИИ-полигон на 150 единиц оборудования

Казанский техникум информационных технологий и связи (КТИТС) представил проект ИИ-полигона для подготовки ИТ-кадров на выставке в рамках республиканского августовского совещания работников образования и науки. Полигон разделен на семь функциональных зон и оснащен 150 единицами оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Среди зон полигона — центр вычислений и ИИ, узлы мобильной, промышленной и коллаборативной робототехники, узел интеллектуального восприятия и интеграции сенсоров, узел беспилотных летательных аппаратов, мастерская эксплуатации, прототипирования и ремонта, а также тестовая среда с «управляемым хаосом» для проверки систем в условиях, приближенных к реальному производству.

Отмечается, что образовательную методологию техникум выстроит с опорой на опыт Китая, где роботы массово тестируются в производстве и логистике. Ключевым направлением станет когнитивная робототехника.

Анар Зейналов