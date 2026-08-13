В Кирове осудили женщину за попытку похитить 10 млн рублей у предпринимателя

Первомайский районный суд Кирова приговорил жительницу Котласа Архангельской области к пяти годам колонии общего режима за покушение на мошенничество. Она пыталась похитить у местного предпринимателя 10 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Кировской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кирове осудили женщину за покушение на мошенничество

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ В Кирове осудили женщину за покушение на мошенничество

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следствием установлено, что в 2025 году предприниматель через общего знакомого обратился к обвиняемой — индивидуальному предпринимателю, оказывающему юридические услуги. Поняв, что мужчина не имеет опыта разрешения правовых споров, женщина сообщила ему ложные сведения о негласной проверке его деятельности госорганами и предложила помощь «при покровительстве со стороны ФСБ», заявив о знакомом сотруднике органов безопасности.

Под воздействием обмана предприниматель передал обвиняемой 4 млн руб. Женщина заявила, что этого недостаточно, и продолжила настаивать на передаче остальной суммы. После этого у мужчины возникли сомнения в честности фигурантки, и он обратился за помощью в УФСБ по Кировской области.

Женщину задержали с поличным при передаче второй части денег. Суд назначил ей пять лет лишения свободы, приговор вступил в законную силу

Анар Зейналов