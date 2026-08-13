В Дагестане экс-глава образовательного учреждения получил 10 лет за взятку

Бывший руководитель образовательного учреждения в Дагестане приговорен к 10 годам колонии строгого режима за передачу сотруднику правоохранительного органа 2 млн руб. Об этом сообщило СУ СК России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд также назначил ему штраф в размере 60 млн руб. и на пять лет запретил занимать определенные должности. Экс-руководитель признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в особо крупном размере).

По данным следствия и суда, в октябре 2025 года правоохранители проводили проверку возглавляемого им учреждения и выявили нарушения финансово-хозяйственной деятельности. Опасаясь привлечения к ответственности и увольнения, мужчина решил передать сотруднику правоохранительного органа деньги за прекращение проверки и сокрытие нарушений.

27 октября 2025 года мужчину задержали при передаче сотруднику правоохранительного органа 2 млн руб.

Валерий Климов