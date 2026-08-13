Лесной пожар в пригороде Новороссийска локализовали на площади 1,1 га

В пригороде Новороссийска, в районе села Владимировка, вспыхнул лесной пожар. Сообщение о задымлении со стороны леса поступило на пульт диспетчерской Краевого лесопожарного центра. Площадь первоначального возгорания составила ориентировочно 0,8 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Лесопожарные бригады выдвинулись на место, однако к очагу пришлось идти пешком из-за сложного рельефа. По прибытии специалисты обнаружили, что горит сухая трава, и приступили к тушению. Лесничий квалифицировал возгорание как лесной пожар в Новороссийском лесничестве.

В 15:40 сотрудникам лесопожарного центра удалось локализовать пожар на площади 1,1 га.

Большинство лесных пожаров происходит из-за человека и его халатности при обращении с огнем. Оставшаяся часть возгораний вызвана природными факторами, такими как грозы и аномальная жара.

Анна Гречко