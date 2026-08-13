В Горячеводском возбудили дело после нападения собак на пятилетнего ребенка

В поселке Горячеводском Пятигорска стая безнадзорных собак напала на пятилетнего мальчика, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщило СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным ведомства, нападение произошло в августе возле местного дома культуры. Собаки укусили ребенка, ему потребовалась медицинская помощь.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СК Александру Перепелицыну доложить об обстоятельствах произошедшего и о результатах расследования после его завершения.

Валерий Климов