В Горячеводском возбудили дело после нападения собак на пятилетнего ребенка
В поселке Горячеводском Пятигорска стая безнадзорных собак напала на пятилетнего мальчика, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщило СУ СК России по Ставропольскому краю.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
По данным ведомства, нападение произошло в августе возле местного дома культуры. Собаки укусили ребенка, ему потребовалась медицинская помощь.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СК Александру Перепелицыну доложить об обстоятельствах произошедшего и о результатах расследования после его завершения.