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В Горячеводском возбудили дело после нападения собак на пятилетнего ребенка

В поселке Горячеводском Пятигорска стая безнадзорных собак напала на пятилетнего мальчика, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщило СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным ведомства, нападение произошло в августе возле местного дома культуры. Собаки укусили ребенка, ему потребовалась медицинская помощь.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СК Александру Перепелицыну доложить об обстоятельствах произошедшего и о результатах расследования после его завершения.

Валерий Климов

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