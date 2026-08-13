Прокуратура Кисловодска оспорила незаконную запись в реестре недвижимости

Прокуратура Кисловодска провела проверку исполнения законодательства о государственной регистрации недвижимости и выявила нарушения в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Регистрирующий орган незаконно внес в реестр сведения о виде разрешённого использования земельного участка площадью около 8000 кв. м на пересечении улиц Горького и Чкалова: вместо «среднеэтажной жилой застройки» в ЕГРН указали «многоэтажную жилую застройку (высотная застройка)», допускающую возведение зданий свыше 10 этажей. Между тем участок расположен в зоне, где строительство многоквартирных домов высотой более 6 надземных этажей запрещено, а оснований для внесения таких изменений не существовало.

Прокуратура обратилась в суд с административным иском о признании действий регистрирующего органа незаконными и восстановлении прежней записи в ЕГРН. Кисловодский городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства, Ставропольский краевой суд оставил это решение без изменения. Нарушения земельного и градостроительного законодательства устранены.

Мария Хоперская