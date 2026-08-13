Андрей Прошунин усилил контроль за безопасностью на АЗС Сочи

В администрации Сочи под председательством главы города Андрея Прошунина состоялось заседание оперативного штаба по ситуации с топливным обеспечением курорта. По его итогам принят ряд мер для стабилизации обстановки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ситуация в городе остается напряженной, но стабильной. Операторы соблюдают суточные нормативы. Запасов достаточно для минимального потребления при заправке транспорта юридических и физических лиц. Спецтехника организаций, обеспечивающих жизнедеятельность курорта, полностью обеспечена топливом. Для жителей и гостей города действуют лимиты: на фоне повышенного спроса операторы вправе ограничивать отпуск топлива в течение дня.

На АЗС «Газпромнефть» на Курортном проспекте введен запрет на отпуск топлива в канистры и установлен лимит на бензин — до 40 литров. Господин Прошунин направил обращение к руководству компании с предложением скорректировать режим работы этой заправки с учетом напряженности на кассах самообслуживания по постоплате.

На наиболее загруженных станциях к дежурству приступили транспортные волонтеры в специальной экипировке, находящиеся на прямой связи с закрепленными сотрудниками УВД. На всех АЗС курорта организовано патрулирование прилегающих территорий. Правоохранители принимают меры по пресечению спекуляции и серых схем реализации топлива. Обеспечивается беспрепятственный проезд бензовозов к заправкам.

По поручению Андрея Прошунина усилено информирование граждан: операторы обязались каждый час обновлять сведения о наличии видов топлива по каждой из 52 действующих АЗС и передавать их на горячую линию и для публикации на официальных ресурсах администрации. Актуальные данные также доступны на информационных стелах заправок, официальных сайтах и в приложениях «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».

«Очень важно сейчас не поддаваться на провокации и не создавать их самим. Призываю сохранять выдержку и спокойствие. Все поступающие сигналы автомобилистов курорта держу на личном контроле»,— заявил Прошунин.

Оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме. Сводки о наличии топлива на АЗС публикуются ежедневно на фоне сохраняющихся перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Анна Гречко