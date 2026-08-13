Двух пострадавших при атаке на Нижнекамск перевели в Казань

Двое пострадавших в результате атаки беспилотников на Нижнекамск переведены из Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы в Республиканскую клиническую больницу в Казани. Их состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Всего госпитализированы 27 пострадавших. 23 пациента остаются в Нижнекамской ЦРМБ, двое из них — в тяжелом состоянии. Еще два пациента находятся в больнице скорой медицинской помощи имени Акчурина в Набережных Челнах, их состояние — средней степени тяжести.

Утром 10 августа беспилотники атаковали производственные и гражданские объекты в Татарстане. Погибли 13 человек, включая ребенка, за медицинской помощью обратились 78 человек.

Анар Зейналов