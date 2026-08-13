Концерт Mia Boyka, спектакль «Демон» и литературный вечер

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакль и кино, а также посетить литературный вечер. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

В Ставрополе в Rock Bar by Abrikos Inc. 14 августа в 21:00 и в Пятигорске в Biker’s Bar The Underground 15 августа в 20:00 пройдут концерты российской группы Nightwitch (Nigtwish Tribute). Коллектив исполняет песни финской группы Nightwish, одной из первых и самых влиятельных групп в жанре симфоник-метал, говорится в аннотации к шоу.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

15 августа в 20:00 в ставропольском «Зеленом театре» состоится концерт «Lumisfera. Мировые хиты при свечах». В программе — мелодии из «Амели», «Гладиатора», «Игры престолов» и многие другие популярные композиции в исполнении оркестра.

Стоимость билетов – от 2500 руб. (18+)

15 августа в 19:00 в Дагестанской филармонии и 16 августа в 19:00 во Дворце культуры ГГАУ во Владикавказе пройдут концерты певицы Марий Бойко, известной как Mia Boyka. Она получила известность благодаря таким композициям, как «Эмэмдэнс» и «Пикачу», «Помада на щеке» и «Базовый минимум».

Стоимость билетов — от 2000 руб. (6+)

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Какие спектакли посетить

Ставропольский академический театр драмы им. Лермонтова в пятницу в 18:30 покажет спектакль «Демон». Мистическая феерия основана на поэмах Михаила Лермонтова – «Тамбовская казначейша», «Кавказский пленник» и «Демон», сказано в описании.

Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа продолжается неофициальный прокат нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Эпический фильм снят по мотивам поэмы Гомера. Картина рассказывает о царе Итаки Одиссее, который после победы под Троей пытается десять лет вернуться домой к жене Пенелопе, преодолевая морские штормы, монстров, божественные испытания и последствия войны.

Стоимость билетов — от 250 руб. (18+)

В некоторых кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные пройдут показы японского фильма 2026 года «Самурай и пленник». Пока самурай героически обороняет свой замок от осаждающих врагов, внутри его стен разворачивается череда загадочных убийств. Оказавшись перед лицом таинственного убийцы, скрывающегося среди обитателей замка, он вынужден объединиться со своим пленником — военным стратегом, чтобы раскрыть правду до того, как замок погрузится в хаос.

Стоимость билетов — от 350 руб. (18+)

Также в пятницу и в выходные в кинотеатрах Северного Кавказа можно посмотреть премьеру комедийной мелодрамы «40 свиданий, 40 ночей». У главной героини Леа в жизни все под контролем, кроме мужчин и аренды за квартиру. После очередного неудачного свидания бабушка предлагает ей сделку: найти достойного парня за 40 свиданий, и та покроет аренду ее квартиры на целый год.

Стоимость билетов — от 330 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

14 августа в 19:00 в ставропольском Доме культуры писатель Александр Бессонов выступит с лекцией «Почему девушки выбирают плохих парней». Эксперт расскажет о плутовском романе и разберет образы обаятельных мошенников, таких как Швейк и Остап Бендер.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

С 12 по 26 августа в Архызе проходит фестиваль музыки и науки «Выше звука», в программе которого множество различных событий. Так, 14-16 августа можно заняться нейрогимнастикой, сходить в поход с ботаником, послушать лекцию о еде и посетить концерт живой музыки.

Стоимость билетов – от 400 руб.

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