Дельфин, хип-хоп и «Одиссея» Нолана

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут послушать живую музыку, посмотреть кино, а также съездить на гастрономический фестиваль, проходящий в области. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

14 августа в 18:00 в клубе «Мед» выступит рэпер Пика. Уроженец Ростова-на-Дону прославился в 2017 году, а его главными треками стали «Патимейкер», «Четверг 4-го» и «Come On!», говорится в описании.

Стоимость билетов — от 2190 руб. (16+)

В пятницу в 20:00 на «Пересвет-Арене» пройдет концерт Дельфина. Исполнитель стал известен в 1990-х годах как участник групп «Мальчишник» и «Дубовый Гаайъ», а затем начал успешную сольную карьеру на стыке альтернативного рока и инди.

Стоимость билетов — от 3400 руб. (16+)

В клубе Embargo 14 августа в 20:00 пройдет концерт в рамках хип-хоп- фестиваля «БПМ фест». На площадке выступят более десяти популярных артистов российской рэп-сцены, в лайнапе заявлены Thrill Pill, Uglystephan, Hofmannita, Voskresenskii, Stopban, Baby Melo, и другие исполнители. Концерты в рамках фестиваля также пройдут в Краснодаре и в Сочи.

Стоимость билетов — от 1899 руб. (16+)

16 августа в джаз-клубе «Эссе» выступят Татьяна Нова и трио Алексея Самарина. Организаторы обещают слушателям «музыкальное путешествие по Бразилии, Аргентине, Чили и Коста-Рике». В программе — знаменитые произведения Антонио Карлоса Жобима, а также музыка современных латиноамериканских авторов — Татьяны Парра, Чико Пинейро, Камилы Меса и других.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Ростова продолжается неофициальный прокат нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Эпический фильм снят по мотивам поэмы Гомера. Картина рассказывает о царе Итаки Одиссее, который после победы под Троей пытается десять лет вернуться домой к жене Пенелопе, преодолевая морские штормы, монстров, божественные испытания и последствия войны.

Стоимость билетов — от 250 руб. (18+)

14 августа в кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» состоится показ японского фильма 2026 года «Самурай и пленник». Пока самурай героически обороняет свой замок от осаждающих врагов, внутри его стен разворачивается череда загадочных убийств. Оказавшись перед лицом таинственного убийцы, скрывающегося среди обитателей замка, он вынужден объединиться со своим пленником — блестящим военным стратегом, чтобы раскрыть правду до того, как замок погрузится в хаос.

Стоимость билетов — 550 руб. (18+)

Также в пятницу и в выходные в кинотеатрах Ростова можно посмотреть премьеру комедийной мелодрамы «40 свиданий, 40 ночей». У главной героини Леа в жизни все под контролем, кроме мужчин и аренды за квартиру, которую надо платить. После очередного неудачного свидания бабушка предлагает ей сделку: найти достойного парня за 40 свиданий, и та покроет аренду ее квартиры на целый год.

Стоимость билетов — от 430 руб. (18+)

Кинотеатр «Горизонт Cinema&Emotion» в пятницу и выходные устраивает показы премьеры этой недели «Мегрэ и убийство в высшем обществе». Комиссару Мегрэ поручено расследование деликатного дела: в своей парижской квартире обнаружен мертвым бывший посол. Его смерть грозит раскрыть тайны французской аристократии — за безупречной репутацией скрываются любовные связи, борьба за наследство и давние секреты.

Стоимость билетов — от 430 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

В Ростовском областном музее краеведения продолжается выставка «Клод Моне и Эдуард Мане. Начало импрессионизма». На выставке представлено около 60 произведений, выполненных в технике «жикле». Эта технология позволяет создать максимально точное воспроизведение шедевров: на натуральном холсте воссоздаются мельчайшие нюансы цвета и светотени, передается характер мазка и даже фактура полотна, сказано в аннотации к выставке.

На экскурсиях посетители узнают не только о художественных приемах Моне и Мане, но и об истории их дружбы, о том, как складывались их пути и какой след они оставили в мировой живописи. Прогулка по выставке станет настоящим путешествием в прошлое — возможностью увидеть мир глазами художников эпохи импрессионизма, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 400 руб. (0+)

В субботу в 12:00 на предприятии «Био-Хутор Петровский» (село Федоровка, находится в 100 км от Ростова-на-Дону) пройдет фестиваль органической продукции и сельского туризма. На мероприятии будет представлена продукция локальных фермеров, гости смогут посетить более 30 ремесленных мастер-классов в течение дня, принять участие в играх, прогуляться по эко тропам, послушать живую музыку у костра.

Стоимость билетов — от 800 руб. (0+)

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